В Армении отстранили командира части на границе с Азербайджаном

Командиры двух воинских частей ВС Армении отстранены от службы, назначено служебное расследование, сообщило Минобороны республики во вторник.
"В отношении командира воинской части, полковника А.Тадевосяна и командира воинской части, полковника А.Геворкяна назначено служебное расследование. В период расследования они отстранены от исполнения служебных обязанностей", - сообщает пресс-служба военного ведомства Армении.
В ведомстве не назвали причины назначения служебного расследования.
Между тем, армянские СМИ сообщают, что командир воинской части Мегри на границе с Ираном Артак Тадевосян и командир воинской части Меграба на границе с Азербайджаном отстранены от служебных обязанностей "из-за отказа выполнять поручение руководства Минобороны обеспечить на досрочных выборах в парламент голоса в пользу партии и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор"".
Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня.
Баку передал Еревану армянского военного, заблудившегося и попавшего на территорию Азербайджана
Ереван предпринимает шаги для эскалации напряженности на границе с Азербайджаном – Байрамов
Инвесткомпания Баффета вложила $500 млн в бразильский онлайн-банк Nubank
Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2021г до $65,2/барр
Суд в Швеции отклонил жалобу турецкой Akfel Gaz об отмене решения арбитража о повышении цены на российский газ
В Азербайджане в водохранилище утонули двое подростков и 6-летний мальчик
В Азербайджане суточный рост числа заражений COVID-19, 2 человека скончались
Во Франции задержали двух человек после инцидента с пощечиной Макрону
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на юге Азербайджана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
193 фермера получили в AccessBank микрокредиты, выделенные по линии AKİA
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?