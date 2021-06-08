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Регион 08.06.2021 23:42

В Армении отстранили командира части на границе с Азербайджаном

Командиры двух воинских частей ВС Армении отстранены от службы, назначено служебное расследование, сообщило Минобороны республики во вторник.

"В отношении командира воинской части, полковника А.Тадевосяна и командира воинской части, полковника А.Геворкяна назначено служебное расследование. В период расследования они отстранены от исполнения служебных обязанностей", - сообщает пресс-служба военного ведомства Армении.

В ведомстве не назвали причины назначения служебного расследования.

Между тем, армянские СМИ сообщают, что командир воинской части Мегри на границе с Ираном Артак Тадевосян и командир воинской части Меграба на границе с Азербайджаном отстранены от служебных обязанностей "из-за отказа выполнять поручение руководства Минобороны обеспечить на досрочных выборах в парламент голоса в пользу партии и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор"".

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АРМИЯ, КОМАНДИРЫ, ОТСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]