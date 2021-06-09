Израиль нанёс удары по Сирии, утверждают в Дамаске

Израильские самолёты в ночь на среду нанесли серию ударов по территории Сирии, передают сирийские официальные СМИ.
Предполагается, что израильская авиация действовала из воздушного пространства Ливана.
О том, что было целью ударов, пока не сообщается.
Израильская сторона, как это бывает в большинстве подобных случаев, не комментирует данные сообщения сирийской стороны.
ВВС Израиля регулярно наносят удары по территории Сирии. Обычно целями являются объекты, имеющие отношение к помогающим Дамаску бойцам движения "Хезболла" или к Ирану и к его находящимся в Сирии военным советникам.
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