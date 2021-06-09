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Дальнее зарубежье 09.06.2021 09:02

Израиль нанёс удары по Сирии, утверждают в Дамаске

Израильские самолёты в ночь на среду нанесли серию ударов по территории Сирии, передают сирийские официальные СМИ.

Предполагается, что израильская авиация действовала из воздушного пространства Ливана.

О том, что было целью ударов, пока не сообщается.

Израильская сторона, как это бывает в большинстве подобных случаев, не комментирует данные сообщения сирийской стороны.

ВВС Израиля регулярно наносят удары по территории Сирии. Обычно целями являются объекты, имеющие отношение к помогающим Дамаску бойцам движения "Хезболла" или к Ирану и к его находящимся в Сирии военным советникам.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, СИРИЯ, УДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]