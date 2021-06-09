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Макроэкономика 09.06.2021 12:04

Восстановление китайской экономики после эпидемии коронавируса стало катализатором роста внешней торговли страны - Минкоммерции КНР

Успешный старт в области развития внешней торговли Китая в 2021 году объясняется восстановлением внутренней экономической деятельности в стране после эпидемии коронавируса, говорится в докладе, подготовленном министерством коммерции КНР и китайского НИИ международной торговли и экономического сотрудничества.

"В 2021 году внешняя торговля Китая хорошо стартовала и продолжает расти", - говорится в сообщении о докладе, опубликованном на сайте Минкоммерции.

В нем говорится, что "в докладе отмечается, что высокий рост внешней торговли с этого года является результатом сочетания восстановления внутренней экономической стабильности, устойчивого улучшения внешнего спроса и других факторов".

Одновременно авторы доклада отметили, что в 2020 году в условиях сложной международной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, развитие внешней торговли Китая шло "лучше, чем ожидалось, она достигла нового максимума по масштабам и доле на международном рынке, новых результатов в качественном развитии".

В докладе говорится, что из-за того, что распространение коронавирусной инфекции в мире не преодолено, восстановление мировой экономики является нестабильным и несбалансированным, структура международной производственной цепочки поставок серьезно изменилась, "внешняя среда, с которой сталкивается развитие внешней торговли Китая, по-прежнему остается сложной".

В то же время отметили авторы доклада, экономическая деятельность в Китае развивается стабильно, "внешнеторговая политика и одновременное энергичное развитие новых форматов и новых моделей, растущая устойчивость деятельности внешнеторговых предприятий окажут мощную поддержку устойчивому росту объема и качества импорта и экспорта".

Как сообщалось, в первом квартале текущего года объем внешней торговли Китая в годовом исчислении вырос на 38,6% и составил $1,3 трлн. При этом экспорт вырос на 49% до $709,9 млрд, а импорт - на 28%, достигнув $593,62 млрд.

По итогам 2020 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 1,5% и составил $4,65 трлн.

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Тэги: КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ДОКЛАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]