Израиль заявляет, что здание СМИ, разрушенное одним из его авиаударов во время недавнего конфликта в Газе, использовалось боевиками ХАМАС для попытки глушить израильскую систему противоракетной обороны "Железный купол", передает BBC News.
В башне Джала располагались офисы Associated Press (AP) и Al Jazeera. Объясняя нападение AP в Нью-Йорке, израильский посланник ООН также предложил помощь в восстановлении своих офисов в Газе. Информационное агентство AP приветствовало эту встречу, но заявило, что пока не видит доказательств, подтверждающих обвинения Израиля. ХАМАС пока никак не прокомментировала претензии Израиля.
Ранее в армии обороны Израиля заявляли, что в этом здании функционировал разведывательный штаб движения ХАМАС, использующий работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие.
Палестино-израильский конфликт начался из-за решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе. После нескольких недель нарастающей напряженности в оккупированном Восточном Иерусалиме Израиль и Палестина обменялись ракетными ударами.
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