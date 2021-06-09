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Дальнее зарубежье 09.06.2021 11:35

Израиль заявил, что здание с офисами СМИ в Газе использовалась для глушения "Железного купола"

Израиль заявляет, что здание СМИ, разрушенное одним из его авиаударов во время недавнего конфликта в Газе, использовалось боевиками ХАМАС для попытки глушить израильскую систему противоракетной обороны "Железный купол", передает BBC News.

В башне Джала располагались офисы Associated Press (AP) и Al Jazeera. Объясняя нападение AP в Нью-Йорке, израильский посланник ООН также предложил помощь в восстановлении своих офисов в Газе. Информационное агентство AP приветствовало эту встречу, но заявило, что пока не видит доказательств, подтверждающих обвинения Израиля. ХАМАС пока никак не прокомментировала претензии Израиля.

Ранее в армии обороны Израиля заявляли, что в этом здании функционировал разведывательный штаб движения ХАМАС, использующий работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие.

Палестино-израильский конфликт начался из-за решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе. После нескольких недель нарастающей напряженности в оккупированном Восточном Иерусалиме Израиль и Палестина обменялись ракетными ударами.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, СЕКТОР/ГАЗА, ХАМАС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]