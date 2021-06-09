Израиль заявляет, что здание СМИ, разрушенное одним из его авиаударов во время недавнего конфликта в Газе, использовалось боевиками ХАМАС для попытки глушить израильскую систему противоракетной обороны "Железный купол", передает BBC News.

В башне Джала располагались офисы Associated Press (AP) и Al Jazeera. Объясняя нападение AP в Нью-Йорке, израильский посланник ООН также предложил помощь в восстановлении своих офисов в Газе. Информационное агентство AP приветствовало эту встречу, но заявило, что пока не видит доказательств, подтверждающих обвинения Израиля. ХАМАС пока никак не прокомментировала претензии Израиля.

Ранее в армии обороны Израиля заявляли, что в этом здании функционировал разведывательный штаб движения ХАМАС, использующий работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие.

Палестино-израильский конфликт начался из-за решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе. После нескольких недель нарастающей напряженности в оккупированном Восточном Иерусалиме Израиль и Палестина обменялись ракетными ударами.