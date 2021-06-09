Китайский аппарат ИВЛ в рязанской больнице был исправен, загорелся от короткого замыкания в проводке - администрация клиники

Перепад напряжения в электропроводке спровоцировал пожар в коронавирусной реанимации рязанской больницы, сообщили "Интерфаксу" в администрации клиники.
"Отделение реанимации было оснащено аппаратами ИВЛ китайского производства, плохо приспособленными под российские реалии. В частности, на них не предусмотрены блоки защиты от перепадов напряжения и коротких замыканий в проводке. Таким образом, воспламенившаяся из-за короткого замыкания проводка спровоцировала возгорание аппарата. Сам аппарат был исправен", - сказал собеседник агентства.
Сгоревший аппарат ИВЛ был изготовлен в китайском Шеньчжэне и предназначен для стационарного использования в больницах во время проведения операций для поддержания жизнедеятельности пациентов с нарушенной функцией легких.
Он был оборудован режимами ИВЛ (контролируемая и вспомогательная вентиляция, как с давлением, так и по объему), а также таким режимом вентиляции, как DualPAP (два уровня режима СРАР с поддержкой давлением PS) и функцией Sigh (моделирует особенности спонтанного дыхания, когда на фоне однотипных вдохов человек, из периодичности 2-3 раза в минуту, делает глубокий вдох).
По последним данным, в результате пожара погибли три человека, восемь пострадали, в том числе медсестра.
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