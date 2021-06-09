В Белоруссию доставлена из ОАЭ партия вакцины от COVID-19

Объединенные Арабские Эмираты передали Белоруссии китайскую вакцину от коронавируса, говорится в телеграм-канале белорусского Минздрава в среду.

"Вакцину против коронавируса передали Объединенные Арабские Эмираты Беларуси. Самолет с важным грузом прилетел сегодня ночью в Минск", - проинформировали в министерстве.

Там сообщили, что в аэропорту "Минск-2" важный груз (около 10 тыс. доз) встречали главный врач республиканского центра организации медицинского реагирования министерства здравоохранения Эдуард Вальчук и временный поверенный в делах ОАЭ в Белоруссии Мохаммед эдь-Шахи.

В Минздраве отметили, что инактивированная вакцина китайского производства Sars-CoV-2 "Vero Cell", которая прибыла в Минск, помимо Китая одобрена к использованию более чем в 10 странах мира: ОАЭ, Бахрейне, Египте, Иордании, Венгрии и других.