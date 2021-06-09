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СНГ 09.06.2021 12:28

В Белоруссию доставлена из ОАЭ партия вакцины от COVID-19

Объединенные Арабские Эмираты передали Белоруссии китайскую вакцину от коронавируса, говорится в телеграм-канале белорусского Минздрава в среду.

"Вакцину против коронавируса передали Объединенные Арабские Эмираты Беларуси. Самолет с важным грузом прилетел сегодня ночью в Минск", - проинформировали в министерстве.

Там сообщили, что в аэропорту "Минск-2" важный груз (около 10 тыс. доз) встречали главный врач республиканского центра организации медицинского реагирования министерства здравоохранения Эдуард Вальчук и временный поверенный в делах ОАЭ в Белоруссии Мохаммед эдь-Шахи.

В Минздраве отметили, что инактивированная вакцина китайского производства Sars-CoV-2 "Vero Cell", которая прибыла в Минск, помимо Китая одобрена к использованию более чем в 10 странах мира: ОАЭ, Бахрейне, Египте, Иордании, Венгрии и других.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОАЭ, ВАКЦИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]