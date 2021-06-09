Власти Франции обвинили Renault в манипуляции данными о выхлопах дизельных двигателей

Власти Франции предъявили автопроизводителю Renault SA обвинения в манипуляции данными о выхлопах дизельных двигателей, сообщается в пресс-релизе компании.

Renault заплатит 20 млн евро ($24,4 млн) в качестве залога, включая 18 млн евро на возможное возмещение ущерба и штрафы. Компания также должна предоставить банковскую гарантию на 60 млн евро для потенциальной выплаты компенсаций.

В Renault опровергли обвинения в том, что компания использовала специальное программное обеспечение, позволяющее манипулировать данными о загрязняющих выбросах.

"Дизельный скандал" вспыхнул в 2015 году, когда германский Volkswagen признался в том, что устанавливал на свои дизельные автомобили специальное программное обеспечение, которое занижало данные о выбросах.

После этого французские власти начали проверку дизельных двигателей в некоторых автомобилях, пишет французская газета Le Figaro. В январе 2016 года в штаб-квартире Renault прошли обыски.

В 2017 прокуратура Франции начала расследование в отношении Renault с целью установить, применяла ли компания практики, из-за которых дизельные автомобили становились "опасными для здоровья людей и животных", отмечает The Wall Street Journal.