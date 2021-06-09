Лавров об ожиданиях от саммита РФ-США: для танго нужны двое

Москва заинтересована в позитивных итогах предстоящего саммита РФ и США, но "для танго нужны двое", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Работа продолжается, ждать осталось недолго. Думаю, скоро все прояснится, и мы будем заинтересованы в позитивных результатах саммита, но, как говорится, для танго нужны двое. А если танцует кто-то брейк-данс, то это, наверное, уже сложнее получается", - сказал он во вторник Примаковских чтениях, отвечая на вопрос об ожиданиях относительно предстоящего саммита РФ-США.
Лавров отметил, что у предстоящего саммита нет какой-то строго согласованной на бумаге повестки дня, как это ранее бывало в отношениях России и Евросоюза. "С американцами у нас такого не было, мы просто перечисляли темы, которые одна и другая сторона имеет в виду затронуть. Так же мы поступаем и на этот раз", - пояснил Лавров министр.
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