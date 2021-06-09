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Дальнее зарубежье 09.06.2021 13:02

Лавров об ожиданиях от саммита РФ-США: для танго нужны двое

Москва заинтересована в позитивных итогах предстоящего саммита РФ и США, но "для танго нужны двое", заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Работа продолжается, ждать осталось недолго. Думаю, скоро все прояснится, и мы будем заинтересованы в позитивных результатах саммита, но, как говорится, для танго нужны двое. А если танцует кто-то брейк-данс, то это, наверное, уже сложнее получается", - сказал он во вторник Примаковских чтениях, отвечая на вопрос об ожиданиях относительно предстоящего саммита РФ-США.

Лавров отметил, что у предстоящего саммита нет какой-то строго согласованной на бумаге повестки дня, как это ранее бывало в отношениях России и Евросоюза. "С американцами у нас такого не было, мы просто перечисляли темы, которые одна и другая сторона имеет в виду затронуть. Так же мы поступаем и на этот раз", - пояснил Лавров министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, САММИТ, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]