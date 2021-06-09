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Дальнее зарубежье 09.06.2021 15:45

Израильтяне сорвали планы ХАМАС по противодействию системе "Железный купол"

Специалисты палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа работали над электронным устройством, которое было способно сорвать функционирование системы ПВО "Железный купол", и именно поэтому по зданию, в котором проводились работы, во время недавней эскалации израильские военные нанесли удар, пишет газета Jerusalem Post.

"Эта цель имела чрезвычайное значение, поскольку там (в этом здании) велись работы над электронной системой, способной создавать помехи системе "Железный купол", которая спасла миллионы израильтян от более чем 4 тыс. ракет, выпущенных террористами из сектора Газа", - приводит издание в среду слова посла Израиля в США Гилада Эрдана.

"В здании, которое Израиль уничтожил в прошлом месяце, располагались отделы разведки и технологических исследований ХАМАС. Мы заранее предупредили об ударе, поэтому никто не погиб", - отмечает Эрдан.

В этом же здании находилось отделение информагентства Associated Press (AP), руководству которого Эрдан накануне передал информацию о разработках и планах ХАМАС по противодействию "Железному куполу".

"В Израиле полагают, что сотрудники АР не знали о том, над чем работает ХАМАС, так как это было секретное подразделение группировки", - добавил Эрдан.

Он заверил, что окажет помощь агентству в восстановлении офисов и в доставке необходимого оборудования.

В мае произошло резкое обострение обстановки в районе сектора Газа. Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа вступил в силу в ночь на 21 мая. До этого в течение 11 дней армия обороны Израиля наносила удары по Газе в ответ на проводившиеся оттуда пуски ракет: всего по Израилю было выпущено более 4 тыс. ракет.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]