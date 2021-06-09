США продлили санкции в отношении белорусских властей

Президент США Джо Байден продлил на год санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и ряда чиновников республики, говорится в сообщении на сайте Белого дома.

"Действия и политика отдельных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают создавать необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

В Вашингтоне также заявляют, что в Белоруссии по-прежнему нарушаются права человека, а власть злоупотребляет своими полномочиями.

В связи с этим, как следует из заявления, Байден и принял решение продлить санкции в отношении белорусских властей еще на год.

Очередной годовой период санкций, введенных Вашингтоном против Минска в 2006 году, истекал 16 июня.

Американские санкции против Белоруссии были введены президентом Джорджем Бушем.

В послании, направленном Конгрессу США 16 июня 2006 года, Буш распорядился заморозить финансовые счета президента Александра Лукашенко и девяти других высокопоставленных белорусских чиновников, а также запретил американским гражданам совершать с ними какие-либо сделки. Поводом для введения санкций стали президентские выборы в Белоруссии, которые в США и ЕС признали недемократичными.