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Дальнее зарубежье 09.06.2021 16:04

США продлили санкции в отношении белорусских властей

Президент США Джо Байден продлил на год санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и ряда чиновников республики, говорится в сообщении на сайте Белого дома.

"Действия и политика отдельных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают создавать необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

В Вашингтоне также заявляют, что в Белоруссии по-прежнему нарушаются права человека, а власть злоупотребляет своими полномочиями.

В связи с этим, как следует из заявления, Байден и принял решение продлить санкции в отношении белорусских властей еще на год.

Очередной годовой период санкций, введенных Вашингтоном против Минска в 2006 году, истекал 16 июня.

Американские санкции против Белоруссии были введены президентом Джорджем Бушем.

В послании, направленном Конгрессу США 16 июня 2006 года, Буш распорядился заморозить финансовые счета президента Александра Лукашенко и девяти других высокопоставленных белорусских чиновников, а также запретил американским гражданам совершать с ними какие-либо сделки. Поводом для введения санкций стали президентские выборы в Белоруссии, которые в США и ЕС признали недемократичными.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]