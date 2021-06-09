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СНГ 09.06.2021 16:50

Европейский суд отменил решение совета ЕС от 2019г о замораживании активов Януковича и его сына

Суд Европейского Союза аннулировал акт Совета Евросоюза от 2019 года, которым продлевалась заморозка активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, сообщает пресс-служба суда.

"Совет ЕС не смог продемонстрировать, что право на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинской властью, и которые лежат в основе этого продолжение", - указывается в сообщении.

Отмечается, что Совет ЕС, основывая свое решение о заморозке активов Виктора Януковича и его сына на ряде судебных решений, не смог продемонстрировать, что действительно изучил эти решения и убедился в соблюдении процессуальных прав обвиняемых.

"В этих обстоятельствах Суд заявляет, что невозможно установить, что до принятия обжалуемых актов Совет убедился, что украинские судебные органы сдержали право на защиту и право на эффективную судебную защиту этих лиц в контексте этого уголовного дела. Следовательно, в решении сохранить имена обоих мужчин в списке лиц, подпадающих под действие ограничительной меры, Совет допустил ошибку в оценке. Следовательно, Суд аннулирует оспариваемые действия", - подчеркивается в сообщении.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]