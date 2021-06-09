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Финансы 09.06.2021 15:21

Азербайджан увеличил в 2020г доходы от управления остатком средств на казначейском счету в 18 раз

Доходы Азербайджана от управления остатком средств на едином казначейском счету в 2020 году составили 20 млн 513 тыс. манатов, что в 18,2 раза превышает показатель 2019 года, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Счетной палате.

При этом план по таким доходам в 2020 году был выполнен на 58,6%, подчеркивает палата.

Согласно данным Счетной палаты, на 1 января 2021 года свободный остаток средств на казначейском счету составил 1 млрд 526,1 млн манатов.

"Из этих средств 640,9 млн манатов были переданы в управление Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), 8,422 млн манатов – Azer-Turk Bank, а оставшиеся 876,7 млн манатов – были размещены на текущих и валютных счетах казначейства", - отметили в Палате.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗНАЧЕЙСТВО, СРЕДСТВА, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]