Азербайджан увеличил в 2020г доходы от управления остатком средств на казначейском счету в 18 раз

Доходы Азербайджана от управления остатком средств на едином казначейском счету в 2020 году составили 20 млн 513 тыс. манатов, что в 18,2 раза превышает показатель 2019 года, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Счетной палате.

При этом план по таким доходам в 2020 году был выполнен на 58,6%, подчеркивает палата.

Согласно данным Счетной палаты, на 1 января 2021 года свободный остаток средств на казначейском счету составил 1 млрд 526,1 млн манатов.

"Из этих средств 640,9 млн манатов были переданы в управление Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), 8,422 млн манатов – Azer-Turk Bank, а оставшиеся 876,7 млн манатов – были размещены на текущих и валютных счетах казначейства", - отметили в Палате.

А. Мамедов