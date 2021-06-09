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ТЭК 09.06.2021 15:42

Нефть дорожает на ожиданиях данных о запасах в США

Цены на нефть эталонных марок повышаются в среду на ожиданиях отчета Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:21 в среду составляет $72,43 за баррель, что на $0,21 (0,29%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,27 за баррель, что на $0,22 (0,31%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Во вторник Brent подорожала до максимума с мая 2019 года, WTI достигла максимальной отметки с октября 2018 года, отмечает Trading Economics.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 4 июня, сократились на 2,1 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране выросли на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,8 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,1 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина выросли на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 400 тыс. баррелей.

Еженедельный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране будет опубликован в среду в 18:30.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]