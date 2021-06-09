Нефть дорожает на ожиданиях данных о запасах в США

Цены на нефть эталонных марок повышаются в среду на ожиданиях отчета Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:21 в среду составляет $72,43 за баррель, что на $0,21 (0,29%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,27 за баррель, что на $0,22 (0,31%) выше итогового значения предыдущей сессии.
Во вторник Brent подорожала до максимума с мая 2019 года, WTI достигла максимальной отметки с октября 2018 года, отмечает Trading Economics.
Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 4 июня, сократились на 2,1 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране выросли на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,8 млн баррелей.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,1 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина выросли на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 400 тыс. баррелей.
Еженедельный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране будет опубликован в среду в 18:30.
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