Казахстан в 2021/2022 сельхозгоду намерен сохранить экспорт зерна на уровне 8 млн т

Казахстан в 2021/2022 сельхозгоду (июль-июнь) намерен экспортировать 8 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, что соответствует уровню текущего сельхозгода, сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров журналистам в среду.

"В этом маркетинговом году мы планируем экспортировать 8 млн тонн зерна, в следующем году, я думаю, будет на этом же уровне", - сказал Омаров.

Сбор урожая зерновых в чистом весе, по данным Минсельхоза, в 2020 году составил 20,063 млн тонн, что на 15,3% больше показателя 2019 года.