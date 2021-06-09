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АПК 09.06.2021 20:10

Казахстан в 2021/2022 сельхозгоду намерен сохранить экспорт зерна на уровне 8 млн т

Казахстан в 2021/2022 сельхозгоду (июль-июнь) намерен экспортировать 8 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, что соответствует уровню текущего сельхозгода, сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров журналистам в среду.

"В этом маркетинговом году мы планируем экспортировать 8 млн тонн зерна, в следующем году, я думаю, будет на этом же уровне", - сказал Омаров.

Сбор урожая зерновых в чистом весе, по данным Минсельхоза, в 2020 году составил 20,063 млн тонн, что на 15,3% больше показателя 2019 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАЗАХСТАН, ЗЕРНОВЫЕ, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]