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09.06.2021 15:55

Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" из госбюджета 910 тыс. манатов на проектирование и бурение 13 артезианских скважин в Хачмазском, Губинском, Гусарском и Шабранском районах.

Согласно распоряжению 5 скважин будет пробурено в Хачмазском районе, по 3 скважины в Губинском и Гусарском районах, еще 2 - в Шабранском районе.

Данный шаг предпринимается с целью улучшения системы орошения посевных площадей и обеспечения населения питьевой водой в 13 населенных пунктах с общим населением 17,346 тыс. человек.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2021 год.

Соответствующее распоряжение Алиев подписал в среду, оно опубликовано на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВОДОСНАБЖЕНИЕ, РЕГИОНЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]