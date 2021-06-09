Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" из госбюджета 910 тыс. манатов на проектирование и бурение 13 артезианских скважин в Хачмазском, Губинском, Гусарском и Шабранском районах.
Согласно распоряжению 5 скважин будет пробурено в Хачмазском районе, по 3 скважины в Губинском и Гусарском районах, еще 2 - в Шабранском районе.
Данный шаг предпринимается с целью улучшения системы орошения посевных площадей и обеспечения населения питьевой водой в 13 населенных пунктах с общим населением 17,346 тыс. человек.
Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2021 год.
Соответствующее распоряжение Алиев подписал в среду, оно опубликовано на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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