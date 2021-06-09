Чистые доходы ГНФАР от сдачи в аренду ТОЦ Галерея Актер в Москве в 2020г сократились в 2,3 раза

Чистые доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) от сдачи в аренду торгово-офисного центра (ТОЦ) «Галерея Актер» в Москве в 2020 году составили 55 млн 511,972 тыс. рублей (около $770 тыс.), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Счетной палате.

Как сообщалось, за 2019 год чистые доходы ГНФАР от сдачи в аренду центра «Галерея Актер» составили 128 млн 112,258 тыс. рублей. Таким образом, доходы фонда от сдачи в аренду ТОЦ «Галерея Актер» за 2020 год сократились в 2,3 раза.

Согласно ГНФАР, рыночная стоимость Торгово-офисного центра "Галерея Актер" в Москве на конец 2020 года оценивается в 3 млрд 38,1 млн рублей ($42,1 млн) против 3 млрд 334,2 млн рублей на конец 2019 года. «Убытки ГНФАР в 2020 году от переоценки стоимости данного объекта недвижимости составили 296,1 млн рублей», отмечается в заключении палаты по исполнению бюджета ГНФАР за 2020 год.

ГНФАР в 2012 году приобрел за $133 млн торгово-офисный центр «Галерея Актер», расположенный в центре Москве по адресу Тверская 16. Объект общей площадью более 18 тыс. кв. м, расположен в историческом центре Москвы. Здание полностью сдано в аренду различным финансовым, страховым, консалтинговым и торговым компаниям.

ГНФАР создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года и является внебюджетным государственным институтом, подотчетным главе государства. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и другие.

Н.Аббасова