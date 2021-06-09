USAID и USACC окажут поддержку по выходу азербайджанской сельхозпродукции на новые рынки

Азербайджанский Фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), Международное агентство развития США (USAID) и Американо-Азербайджанская торговая палата (USACC) подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает Azpromo.

Документ предусматривает проведение работ по оказанию поддержки по выходу сельскохозяйственных товаров производимых в Азербайджане на новые рынки и привлечению иностранных инвестиций в экономику Азербайджана.

Б.Рустамбеков