USAID и USACC окажут поддержку по выходу азербайджанской сельхозпродукции на новые рынки

Азербайджанский Фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), Международное агентство развития США (USAID) и Американо-Азербайджанская торговая палата (USACC) подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает Azpromo.
Документ предусматривает проведение работ по оказанию поддержки по выходу сельскохозяйственных товаров производимых в Азербайджане на новые рынки и привлечению иностранных инвестиций в экономику Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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