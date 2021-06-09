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Бизнес и законодательство 09.06.2021 16:13

USAID и USACC окажут поддержку по выходу азербайджанской сельхозпродукции на новые рынки

Азербайджанский Фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), Международное агентство развития США (USAID) и Американо-Азербайджанская торговая палата (USACC) подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает Azpromo.

Документ предусматривает проведение работ по оказанию поддержки по выходу сельскохозяйственных товаров производимых в Азербайджане на новые рынки и привлечению иностранных инвестиций в экономику Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: AZPROMO, USAID, USACC, МЕМОРАНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]