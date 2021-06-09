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СНГ 09.06.2021 22:38

Танковая армия на западе РФ примет участие в стратегических учениях с Белоруссией

Первую танковую армию задействуют в запланированных на сентябрь российско-белорусских стратегических маневрах "Запад-2021", сообщил Западный военный округ (ЗВО) в среду.

"Всего в летнем периоде обучения будет проведено свыше 150 тактических и тактико-специальных учений различного уровня, завершающим этапом подготовки станет участие военнослужащих в совместном стратегическом российско-белорусском учении "Запад-2021", - говорится в сообщении ЗВО.

В нем отмечается, что с начала летнего периода обучения свыше 7 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО вышли на полигоны в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях.

Первая танковая армия ЗВО воссоздана в 2014 году. Ее войска дислоцируются в Московской, Ивановской, Смоленской и Нижегородской областях. Штаб армии располагается в Баковке (Московская область). В составе армии, в частности, Таманская мотострелковая и Кантемировская танковые дивизии, 6-я танковая бригада, 27-я Севастопольская мотострелковая бригада, ракетная бригада в Шуе, оснащенная комплексами "Искандер-М".

Первая танковая армия и вооруженные силы Белоруссии входят в состав совместной региональной группировки войск, сообщил в марте 2017 года Андрей Равков, будучи министром обороны Белоруссии.

10-16 сентября Россия и Белоруссия планируют провести стратегическое учение "Запад-2021", маневры пройдут на территории двух стран.

В апреле командующий Балтийским флотом (БФ) России Александр Носатов сообщил, что силы БФ примут участие в маневрах "Запад-2021".

1 июня пресс-служба Северного флота РФ сообщила, что флот осенью примет участие в стратегическом учении на своём основном - арктическом направлении.

В прошлом году Вооруженные силы РФ провели стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020" с привлечением в общей сложности около 80 тыс. военнослужащих.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]