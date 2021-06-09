Нефтегазовый сектор в 2020г обеспечил 56,7% доходов госбюджета Азербайджана – Счетпалата

Удельный вес доходов госбюджета от нефтегазового сектора в 2020 году увеличился до 56,7% против 56,2% по итогам 2019 года.

Согласно материалам Счетной палаты, в 2020 году поступления в госбюджет от нефтегазового сектора составили 14 млрд 2 млн 120,5 тыс. манатов (рост по сравнению с 2019 годом на 2,9%).

В частности, трансферты из Госнефтефонда в госбюджет в отчетном году составили 12,2 млрд манатов (рост на 7,4%), налоговые платежи компании SOCAR (Госнефтекомпания) – 1 млрд 198 млн 371,5 тыс. манатов (спад на 15%), выплаты по налогу на прибыль от нефтегазовых компаний, действующих в рамках соглашений о разделе продукции – 603,749 млн манатов (спад на 27,3%).

В 2020 году трансферты из ГНФАР обеспечили 49,4% доходов госбюджета Азербайджана (в 2019г – 46,9%).

Согласно материалам палаты, ненефтяные доходы госбюджета Азербайджана в 2020 году составили 10 млрд 679 млн 614,1 тыс. манатов (рост по сравнению с 2019 годом на 0,6%).

А.Мамедов