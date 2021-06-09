ВС Азербайджана и Пакистана планируют совместные оперативные учения

Азербайджан и Пакистан планируют совместные военные оперативные учения, сообщает министерство обороны Азербайджана.

В Баку в среду состоялась встреча заместителя начальника Генштаба ВС Азербайджана - начальника Главного оперативного управления генерал-лейтенанта Аяза Гасанова с делегацией во главе с начальником Главного управления военных операций армии Пакистана генерал-майором Науманом Закарией.

«В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения оперативного слаживания различных видов войск и подразделений армий обеих стран, планирования и проведения совместных оперативных учений, а также обсудили иные аспекты, представляющие взаимный интерес», - говорится в сообщении.

Б.Рустамбеков