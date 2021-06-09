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Оборона 09.06.2021 16:23

ВС Азербайджана и Пакистана планируют совместные оперативные учения

Азербайджан и Пакистан планируют совместные военные оперативные учения, сообщает министерство обороны Азербайджана.

В Баку в среду состоялась встреча заместителя начальника Генштаба ВС Азербайджана - начальника Главного оперативного управления генерал-лейтенанта Аяза Гасанова с делегацией во главе с начальником Главного управления военных операций армии Пакистана генерал-майором Науманом Закарией.

«В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения оперативного слаживания различных видов войск и подразделений армий обеих стран, планирования и проведения совместных оперативных учений, а также обсудили иные аспекты, представляющие взаимный интерес», - говорится в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПАКИСТАН, ВС, УЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]