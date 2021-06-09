В Азербайджане суточный спад числа заражений COVID-19, 1 человек скончался

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 68 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 334,917 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 102 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончался 1 человек с коронавирусом (самый низкий показатель с начала 2021 года), общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 948.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 327,626 тыс. человек (+239 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 343 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 158 тестов на коронавирус (накануне 8 655 теста), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 589,231 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков