Британский регулятор начал расследование из-за отказа British Airways и Ryanair в возврате средств клиентам

Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) начало расследование в отношении British Airways и Ryanair в связи с отказом авиакомпаний в возврате клиентам средств за билеты, которыми они не смогли воспользоваться в период пандемии.
В пресс-релизе CMA отмечается, что British Airways и Ryanair не возместили средства тем клиентам, которые отказались от полетов на законном основании. При этом British Airways предложила таким пассажирам ваучеры или возможность перебронировать билеты, а Ryanair - лишь смену бронирования.
"CMA обеспокоено тем, что, оказываясь возвращать людям деньги, обе компании могли нарушить законы о защите потребителей", - говорится в сообщении регулятора.
CMA начало проверку представителей отрасли в декабре 2020 года.
"Невероятно, что правительство пытается еще больше наказать отрасль, которая и так стоит на коленях", - цитирует заявление British Airways газета Financial Times.
В авиакомпании отметили, что любые меры "только дестабилизируют" отрасль, что будет иметь последствия для рабочих мест, бизнеса и экономики Великобритании.
В Ryanair, в свою очередь, отметили, что вернули деньги клиентам в обоснованных случаях.
Акции International Consolidated Airlines Group SA, которой принадлежит British Airways, в среду дорожают на 4,2%. Бумаги Ryanair прибавляют в цене 2,4%.
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