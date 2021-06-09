Число заражений коронавирусом на курортах Турции снизилось в 10 раз по сравнению с апрелем

Число зараженных коронавирусом в курортной провинции Анталья в Турции снизилось до 31,9 случаев на 100 тыс. населения с 29 мая по 4 июня, следует из статистики Минздрава страны.
По данным министерства, это почти в 10 раз ниже, чем во время всплеска заболеваемости COVID-19 в стране в апреле. Тогда в Анталье было зафиксировано 313,1 случаев заражения коронавирусом.
В Мугле отмечается 39,8 случаев заражения вирусом на 100 тыс. населения (в 6 раз меньше, чем в апреле - 250,1), в Измире - 41,2. При этом в Стамбуле, куда еще есть регулярное авиасообщение - 63,9.
Всего же в Турции с 26 мая по 8 июня зарегистрировано 96,8 тыс. случаев заражения коронавирусом.
Согласно критериям оперштаба РФ, для возобновления авиасообщения показатель заболеваемости COVID-19 за последние две недели не должен превышать 40 на 100 тыс. населения.
Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), Анталья и Мугла соответствуют нормам, при которых можно возобновлять чартерное авиасообщение с курортами.
Также, по правилам оперштаба, среднесуточный показатель темпа прироста новых случаев COVID-19 за 14 дней должен быть равен или ниже 1%. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 24 мая по 6 июня в Турции -2,1%. По третьему критерию оперштаба РФ (показатель распространения инфекции Rt должен быть менее единицы) в Турции зафиксировано 0,9.
Как сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, текущая динамика распространения коронавируса в Турции позволяет надеяться, что оперштаб, принимая решения о возобновлении или продлении авиасообщения с курортами, будет основываться на заявленных им самим эпидемиологических критериях.
Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Туроператорам запрещено организовывать чартерные программы и продавать путевки, "Аэрофлот" и Turkish Airlines выполняют по два регулярных рейса в неделю в Стамбул. 31 мая российский оперштаб по борьбе с завозом коронавируса продлил ограничения до 21 июня.
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