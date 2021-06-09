Возвращение Азербайджаном заблудившегося армянского солдата это шаг к деэскалации в регионе - Пашинян

Возвращение Азербайджаном армянского военнослужащего создает позитивную почву для деэскалации ситуации на границе, заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Наш солдат, который 8 июня заблудился и перешел на сторону противника, сегодня был возвращен в Армению. Этот факт я оцениваю очень позитивно. Это создает почву для того, что мы можем идти по пути деэскалации региональной и приграничной ситуации", - заявил он в среду в ходе встречи с жителями общины Азатан Ширакской области республики.

Ранее сообщалось, что азербайджанская сторона передала Армении военнослужащего контрактной службы, рядового N-ой воинской части ВС Армении Артура Катаняна, который утром 8 июня из-за тумана не сориентировался на местности и оказался на подконтрольной азербайджанским ВС территории.

"В ходе дополнительного расследования было установлено, что задержанный 8 июня на азербайджано-армянской границе на территории Лачинского района военнослужащий ВС Армении Артур Катанян оказался на азербайджанской территории не с целью совершения диверсии. Было установлено, что он заблудился и оказался на азербайджанской территории", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минобороны Азербайджана во вторник.