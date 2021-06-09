Джаббаров и Рикер обсудили участие американских компаний в восстановлении Карабаха

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в среду встретился с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филиппом Рикером.

«На встрече были обсуждены развитие экономических и торговых отношений между нашими странами, инвестиции американских компаний в экономику Азербайджана, а также их участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана», - написал Джаббаров на своей странице в Twitter.

А.Мамедов