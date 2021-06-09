Казахстан и ЕС обсуждают возможность взаимного признания документов о вакцинации

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди обсудил со спецпредставителем Евросоюза по Центральной Азии Питером Бурианом перспективы взаимного признания "паспортов вакцинации", сообщила пресс-служба казахстанского МИД.

"Стороны обсудили перспективы признания и использования так называемых "паспортов вакцинации" Казахстана и ЕС. В частности, Буриан отметил, что создание собственной вакцины - "QazVac" - отражает научно-исследовательский потенциал Казахстана", - говорится в распространенном в среду сообщении.

Буриан находится с визитом в Нур-Султане в рамках турне по странам региона.

Кроме того, стороны обсудили вопросы укрепления стратегических отношений между Казахстаном и ЕС.

"Собеседники обсудили сотрудничество в рамках новой Стратегии ЕС по Центральной Азии с фокусом на реализацию проектов и программ, направленных на устойчивое развитие региона, а также Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) с Казахстаном, в том числе по инициативе Евросоюза "Team Europe", - отмечается в сообщении.