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Здравоохранение 09.06.2021 20:28

Казахстан и ЕС обсуждают возможность взаимного признания документов о вакцинации

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди обсудил со спецпредставителем Евросоюза по Центральной Азии Питером Бурианом перспективы взаимного признания "паспортов вакцинации", сообщила пресс-служба казахстанского МИД.

"Стороны обсудили перспективы признания и использования так называемых "паспортов вакцинации" Казахстана и ЕС. В частности, Буриан отметил, что создание собственной вакцины - "QazVac" - отражает научно-исследовательский потенциал Казахстана", - говорится в распространенном в среду сообщении.

Буриан находится с визитом в Нур-Султане в рамках турне по странам региона.

Кроме того, стороны обсудили вопросы укрепления стратегических отношений между Казахстаном и ЕС.

"Собеседники обсудили сотрудничество в рамках новой Стратегии ЕС по Центральной Азии с фокусом на реализацию проектов и программ, направленных на устойчивое развитие региона, а также Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) с Казахстаном, в том числе по инициативе Евросоюза "Team Europe", - отмечается в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЕС, ВАКЦИНАЦИЯ, ПАСПОРТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]