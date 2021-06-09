ОДКБ держит под особым вниманием ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Ситуация на армяно-азербайджанской границе находится под особым вниманием, заявил генсек организации Станислав Зась.

«Обстановка «в поле» постепенно стабилизируется. Главное, что уже не стреляют (в Карабахе-ИФ)»,- заявил Зась на форуме ОБСЕ в среду, выступая по видеосвязи.

Генсек ОДКБ заявил, что обстановка на армяно-азербайджанской границе, особенно в приграничных районах Сюникской области Армении, находится под особым вниманием.

«Приветствуем намерение сторон решить вопросы прохождения государственной границы мирным путем. Мы видим перспективу установления там долгосрочного мира. Вместе с тем риски обострения ситуации пока остаются»,- сказал Зась.