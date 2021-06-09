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Карабах 09.06.2021 18:17

ОДКБ держит под особым вниманием ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Ситуация на армяно-азербайджанской границе находится под особым вниманием, заявил генсек организации Станислав Зась.

«Обстановка «в поле» постепенно стабилизируется. Главное, что уже не стреляют (в Карабахе-ИФ)»,- заявил Зась на форуме ОБСЕ в среду, выступая по видеосвязи.

Генсек ОДКБ заявил, что обстановка на армяно-азербайджанской границе, особенно в приграничных районах Сюникской области Армении, находится под особым вниманием.

«Приветствуем намерение сторон решить вопросы прохождения государственной границы мирным путем. Мы видим перспективу установления там долгосрочного мира. Вместе с тем риски обострения ситуации пока остаются»,- сказал Зась.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОДКБ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]