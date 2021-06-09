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Дальнее зарубежье 09.06.2021 21:33

Россия стремится к тому, чтобы саммит РФ-США обеспечил устойчивый тренд на нормализацию отношений между двумя странами - Рябков

Россия призывает администрацию президента США Джо Байдена "ответственно и энергично" подойти к процессу нормализации отношений РФ и США и рассчитывает, что предстоящая встреча лидеров двух стран даст ответы на многие вопросы, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Через неделю в Женеве состоится встреча президентов России и США. С ней связываются очень серьёзные ожидания, это действительно важнейшее событие международного календаря, и это событие, как мы надеемся, принесет с собой ответы на многие вопросы", - сказал Рябков на "Примаковских чтениях".

"У меня нет собственного ответа на вопрос о том, получится ли после этого контакта лидеров обеспечить устойчивый тренд на урегулирование проблем, на нормализацию наших отношений. Но российская сторона к этому стремится", - добавил высокопоставленный российский дипломат.

Он подчеркнул, что "в этом суть тех задач, которые мы пытаемся решить на этом отрезке".

"И мы призываем администрацию Байдена столь же ответственно, столь же энергично, как и мы, подключиться к этой задаче", - заявил Рябков.

"Мы должны понять, что темп бега времени на современном этапе развития международных отношений гораздо выше всего того, к чему мы привыкли. В той системе координат, в которой мы работали многие годы, работать дальше не получится", - добавил Рябков.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, НОРМАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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