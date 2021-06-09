Транзит газа через Украину должен быть сохранен и после постройки "Северного потока 2", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Для Германии - и канцлер Меркель давно сказала об этом президенту Путину - окончание строительства "Северного потока 2" связано с необходимостью дальнейшего газового транзита через Украину", - сказал Маас журналистам в Берлине в среду.

По его словам, в позиции ФРГ в этом плане "ничего не изменится".