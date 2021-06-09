Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0706 RUR   0.0236 GBR   2.4071 TRY   0.1975

Цена на нефть

08.06 $/bbl   WTI 70.05 0.82 Brent 72.22 0.73

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 09.06.2021 21:53

Транзит газа через Украину должен быть сохранен и после постройки "Северного потока 2" - глава МИД ФРГ

Транзит газа через Украину должен быть сохранен и после постройки "Северного потока 2", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Для Германии - и канцлер Меркель давно сказала об этом президенту Путину - окончание строительства "Северного потока 2" связано с необходимостью дальнейшего газового транзита через Украину", - сказал Маас журналистам в Берлине в среду.

По его словам, в позиции ФРГ в этом плане "ничего не изменится".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, ГАЗ, ТРАНЗИТ


Похожие новости


ЕС не может оставить без ответа ситуацию с самолетом Ryanair, который был посажен в Минске - МИД ФРГ Глава МИД ФРГ рад, что напряжение на российско-украинской границе идет на спад Высылка немецкого дипломата из РФ неоправдана, Германия не оставит это без ответа - глава МИД Призывы к прекращению огня в Карабахе должны сопровождаться планом вывода армянских военных – МИД Азербайджана Главы МИД Азербайджана и Германии обсудили ситуацию в Карабахе Глава МИД ФРГ планирует обсудить с британским коллегой влияние России в Европе

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]