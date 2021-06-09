Нефть продолжает расти на данных о запасах в США, Brent - $72,62 за баррель

Нефть в среду продолжает дорожать после публикации недельных данных о запасах топлива в США.
Котировки августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляют $72,62 за баррель, что на $0,58 (0,81%) выше их цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) в 17:50 МСК стоили $70,33 за баррель, что на $0,28 (0,4%) выше итогового значения вторника.
Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 5,24 млн баррелей - до 474,03 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства энергетики страны. Между тем резервы бензина выросли на 7,05 млн баррелей и составили 241,03 млн баррелей, дистиллятов - на 4,41 млн баррелей, до 137,21 млн баррелей.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали снижения запасов нефти на 4,1 млн баррелей, а также повышения резервов бензина на 1 млн баррелей и дистиллятов - на 400 тыс. баррелей.
Подъем нефтяных котировок "является отражением улучшения настроений относительно спроса на нефть, а вместе с этим и ожиданий того, что запасы нефти и нефтепродуктов значительно снизятся во втором полугодии 2021 года", отмечается в отчете Rystad Energy.
Аналитики компании полагают, что падение запасов бензина обусловлено, в первую очередь, началом сезона активного автомобильного вождения в США. В первую неделю июня индекс дорожного трафика достиг 95% от допандемийного уровня. Аналогичные тенденции наблюдаются в Европе, в том числе в Великобритании интенсивность поездок уже превысила показатель до COVID-19.
ОДКБ держит под особым вниманием ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Джаббаров и Рикер обсудили участие американских компаний в восстановлении Карабаха
ВС Азербайджана и Пакистана планируют совместные оперативные учения
В Азербайджане суточный спад числа заражений COVID-19, 1 человек скончался
Российские туристы, возможно, смогут летать в Турцию в июле - РСТ
В июне истекает срок действия миллионов доз вакцины Johnson & Johnson от коронавируса
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Байден в рамках турне по Европе намерен продемонстрировать России и Китаю трансатлантическое единство
Зась отметил важность укрепления южных рубежей ОДКБ после вывода войск НАТО из Афганистана
Своевременный вылет журналистов, сопровождающих Байдена в турне по Европе, сорвали цикады
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«В каждом из нас есть огромный потенциал; кто-то им пользуется, а кто-то - нет.»: Кенуль Байрамова, менеджер Загатальского Филиала
193 фермера получили в AccessBank микрокредиты, выделенные по линии AKİA
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?