Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0706 RUR   0.0236 GBR   2.4071 TRY   0.1975

Цена на нефть

08.06 $/bbl   WTI 70.05 0.82 Brent 72.22 0.73

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 09.06.2021 19:10

Нефть продолжает расти на данных о запасах в США, Brent - $72,62 за баррель

Нефть в среду продолжает дорожать после публикации недельных данных о запасах топлива в США.

Котировки августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляют $72,62 за баррель, что на $0,58 (0,81%) выше их цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) в 17:50 МСК стоили $70,33 за баррель, что на $0,28 (0,4%) выше итогового значения вторника.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 5,24 млн баррелей - до 474,03 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства энергетики страны. Между тем резервы бензина выросли на 7,05 млн баррелей и составили 241,03 млн баррелей, дистиллятов - на 4,41 млн баррелей, до 137,21 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали снижения запасов нефти на 4,1 млн баррелей, а также повышения резервов бензина на 1 млн баррелей и дистиллятов - на 400 тыс. баррелей.

Подъем нефтяных котировок "является отражением улучшения настроений относительно спроса на нефть, а вместе с этим и ожиданий того, что запасы нефти и нефтепродуктов значительно снизятся во втором полугодии 2021 года", отмечается в отчете Rystad Energy.

Аналитики компании полагают, что падение запасов бензина обусловлено, в первую очередь, началом сезона активного автомобильного вождения в США. В первую неделю июня индекс дорожного трафика достиг 95% от допандемийного уровня. Аналогичные тенденции наблюдаются в Европе, в том числе в Великобритании интенсивность поездок уже превысила показатель до COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Нефть дорожает на ожиданиях данных о запасах в США Глобальный спрос на нефть вернется к уровню 2019г не ранее середины 2022г - Уралсиб Нефть дорожает на данных API Нефтяные цены продолжают снижаться Инвесторы делают ставку на подорожание нефти до $100 за баррель к концу 2022г Цены на нефть снижаются

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]