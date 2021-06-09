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Дальнее зарубежье 09.06.2021 22:18

Рябков не верит в новые "перезагрузки" отношений с США, предлагает заняться "конкретикой малых дел"

Времена "перезагрузок" в отношениях с Вашингтоном остались в прошлом, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Времена разного рода перезагрузок остались в прошлом. Лично я не верю ни в какие перезагрузки в дальнейшем. И лучше даже не углубляться в такого рода терминологию, лексику, а заниматься конкретикой дел, конкретикой малых шагов, из которых, как я надеюсь, произрастет все же некоторое большее доверие друг к другу и, может быть, начнётся изменение к лучшему в восприятии России в США и США в России", - сказал Рябков в ходе выступления на "Примаковских чтениях".

Он подчеркнул, что договорённости между РФ и США "могут состояться только в случае подлинного поиска некого баланса интересов, с чем огромные проблемы".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ПЕРЕЗАГРУЗКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]