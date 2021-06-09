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Дальнее зарубежье 09.06.2021 23:36

Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeChat в США

Президент США Джо Байден в среду распорядился отменить указы бывшего президента США Дональда Трампа, пытавшегося запретить работу на американской территории ряда приложений китайского производства, в частности TikTok и WeChat, говорится в заявлении, опубликованном Белым домом.

"Следующие указы отменяются: указ президента США 13942 от 6 августа 2020 года... и указ президента США 13943 от 6 августа 2020 года" - говорится в заявлении.

Оба указа касаются деятельности разработанных в Китае приложений TikTok и WeChat на территории США.

Также Байден отменяет указ президента о работе китайских приложений от 5 января 2021 года.

Тогда администрация США посчитала, что китайские сервисы несут в себе угрозу для национальной безопасности США, поскольку имеют доступ к личным данным американцев. Вместе с тем, указы Трампа на практике выполнялись не полностью, так как некоторые их положения оспорили в суде.

Нынешняя администрация намерена провести свой собственный анализ, направленный на оценку рисков в области безопасности, касательно приложений, разработанных в Китае, отмечает агентство Associated Press. В новом указе говорится, что министерство торговли США должно произвести анализ на основании четких данных о транзакциях, связанных с приложениями, которые разработаны в Китае или контролируются им. Затем ведомство должно дать рекомендации о том, как дальше защищать личные данные американцев.

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Тэги: США, БАЙДЕН, УКАЗ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]