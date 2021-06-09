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ТЭК 09.06.2021 21:13

Киев надеется сохранить транзит газа через Украину после завершения "Северного потока 2" при поддержке Берлина

Киев не сомневается в стремлении ФРГ сохранить транзит газа через Украину в случае завершения строительства газопровода "Северный поток 2", но ставит под сомнение желание Москвы придерживаться договоренностей на этот счет, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Во-первых, "Северный поток 2" еще не достроен. Во-вторых, все гарантии в случае достройки "Северного потока" должны делиться на две группы. Это гарантии безопасности и экономические. И я сегодня сказал моему немецкому коллеге абсолютно искренне, что Украина никогда не имела и не имеет сомнений в искреннем желании Германии поддержать Украину. Но мы имеем очень серьезные и обоснованные сомнения в способности и желании России придерживаться любых договоренностей", - сказал Кулеба в среду на брифинге с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом в Берлине.

"Мы понимаем, что Германия готова дать гарантии, и мы верим в эти гарантии, но стороной этих гарантий будет Россия, и здесь у нас есть сомнения, и потому нам надо очень много и предметно, детально вести переговоры", - добавил Кулеба.

"Мне очень досадно, что Украина и Германия имеют разные позиции по этому проекту, но я получил очень четкие заверения о том, что Германия осознает все риски для Украины, связанные с этим проектом, и хочет помочь Украине их уменьшить", - заявил Кулеба.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, МИД, СЕВПОТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]