Киев не сомневается в стремлении ФРГ сохранить транзит газа через Украину в случае завершения строительства газопровода "Северный поток 2", но ставит под сомнение желание Москвы придерживаться договоренностей на этот счет, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Во-первых, "Северный поток 2" еще не достроен. Во-вторых, все гарантии в случае достройки "Северного потока" должны делиться на две группы. Это гарантии безопасности и экономические. И я сегодня сказал моему немецкому коллеге абсолютно искренне, что Украина никогда не имела и не имеет сомнений в искреннем желании Германии поддержать Украину. Но мы имеем очень серьезные и обоснованные сомнения в способности и желании России придерживаться любых договоренностей", - сказал Кулеба в среду на брифинге с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом в Берлине.
"Мы понимаем, что Германия готова дать гарантии, и мы верим в эти гарантии, но стороной этих гарантий будет Россия, и здесь у нас есть сомнения, и потому нам надо очень много и предметно, детально вести переговоры", - добавил Кулеба.
"Мне очень досадно, что Украина и Германия имеют разные позиции по этому проекту, но я получил очень четкие заверения о том, что Германия осознает все риски для Украины, связанные с этим проектом, и хочет помочь Украине их уменьшить", - заявил Кулеба.
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