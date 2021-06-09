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Регион 09.06.2021 21:43

Никаких гарантий невступления Украины в НАТО нет - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что гарантий невступления Украины в НАТО нет.

"Есть формальные ограничения, но каких-то гарантий невступления Украины в НАТО нет", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину в выпуске "Вести в 20:00" на телеканале Россия-1 (ВГТРК).

"Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае никто не говорит "нет"", - заявил президент РФ.

Путин не исключил, что заявления США о том, что президент Джо Байден не говорил в разговоре с президентом Украины о предоставлении Киеву плана действий по вступлению в НАТО могут быть связаны с предстоящим саммитом лидеров РФ и США.

"Может быть просто они ему (Зеленскому) сказали: "знаешь что, ты рановато вылез, рано еще об этом говорить. И не к месту ты вылез, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне двух президентом. Чего ты нам мешаешь? Портишь нам обстановку перед саммитом? Помолчать не мог несколько дней", - сказал он.

По словам президента РФ, "окрик из-за океана в сторону президента Украины ничего не значит".

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Тэги: ПУТИН, УКРАИНА, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]