Никаких гарантий невступления Украины в НАТО нет - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что гарантий невступления Украины в НАТО нет.
"Есть формальные ограничения, но каких-то гарантий невступления Украины в НАТО нет", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину в выпуске "Вести в 20:00" на телеканале Россия-1 (ВГТРК).
"Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае никто не говорит "нет"", - заявил президент РФ.
Путин не исключил, что заявления США о том, что президент Джо Байден не говорил в разговоре с президентом Украины о предоставлении Киеву плана действий по вступлению в НАТО могут быть связаны с предстоящим саммитом лидеров РФ и США.
"Может быть просто они ему (Зеленскому) сказали: "знаешь что, ты рановато вылез, рано еще об этом говорить. И не к месту ты вылез, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне двух президентом. Чего ты нам мешаешь? Портишь нам обстановку перед саммитом? Помолчать не мог несколько дней", - сказал он.
По словам президента РФ, "окрик из-за океана в сторону президента Украины ничего не значит".
ОДКБ держит под особым вниманием ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Джаббаров и Рикер обсудили участие американских компаний в восстановлении Карабаха
ВС Азербайджана и Пакистана планируют совместные оперативные учения
Газпром готовит выпуск "вечных облигаций"
Saudi Aramco размещает три транша исламских облигаций на $6 млрд при спросе более $60 млрд
Транзит газа через Украину должен быть сохранен и после постройки "Северного потока 2" - глава МИД ФРГ
В УЕФА приостановили разбирательство по делу Ювентуса, Реала и Барселоны
Число заражений коронавирусом на курортах Турции снизилось в 10 раз по сравнению с апрелем
Казахстан и ЕС обсуждают возможность взаимного признания документов о вакцинации
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«В каждом из нас есть огромный потенциал; кто-то им пользуется, а кто-то - нет.»: Кенуль Байрамова, менеджер Загатальского Филиала
193 фермера получили в AccessBank микрокредиты, выделенные по линии AKİA
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?