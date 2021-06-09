Санкции против Северного потока 2 стали бессмысленными, потому что он был достроен - Путин

Отказ США от введения санкций против газопровода "Северный поток 2" не является свидетельством системных изменений во внешней политике Вашингтона - они просто лишились смысла в связи с тем, что проект был уже фактически реализован, считает президент РФ Владимир Путин.

"Только что еще более или менее разобрались с "Северным потоком 2". А ведь все, что делалось до сих пор (США - ИФ), это явно противоречило интересам европейских стран и Федеративной Республики (Германии - ИФ). Делали Штаты, потому что им так выгодно", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

"Но здесь уже бессмысленно было дальше сопротивляться и вводить санкции, потому что мы его достроили - первая нитка готова. Ну, вроде как отказались от таких санкций. Но идут так, таким темпом и туда, куда считают нужным, по сути, абсолютно игнорируя интересы других участников международного общения", - заявил российский президент.