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ТЭК 09.06.2021 21:51

Санкции против Северного потока 2 стали бессмысленными, потому что он был достроен - Путин

Отказ США от введения санкций против газопровода "Северный поток 2" не является свидетельством системных изменений во внешней политике Вашингтона - они просто лишились смысла в связи с тем, что проект был уже фактически реализован, считает президент РФ Владимир Путин.

"Только что еще более или менее разобрались с "Северным потоком 2". А ведь все, что делалось до сих пор (США - ИФ), это явно противоречило интересам европейских стран и Федеративной Республики (Германии - ИФ). Делали Штаты, потому что им так выгодно", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

"Но здесь уже бессмысленно было дальше сопротивляться и вводить санкции, потому что мы его достроили - первая нитка готова. Ну, вроде как отказались от таких санкций. Но идут так, таким темпом и туда, куда считают нужным, по сути, абсолютно игнорируя интересы других участников международного общения", - заявил российский президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, ГАЗОПРОВОД, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]