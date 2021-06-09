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Спорт 09.06.2021 22:22

В УЕФА приостановили разбирательство по делу Ювентуса, Реала и Барселоны

В УЕФА объявили, что приостанавливают разбирательство по делу о попытках трех европейских топ-клубов - мадридского "Реала", "Барселоны" и туринского "Ювентуса" учредить новый футбольный турнир - Суперлигу.

"УЕФА принимает к сведению решение, принятое сегодня независимым апелляционным органном УЕФА о приостановке дисциплинарного разбирательства в отношении "Барселоны", "Ювентуса" и "Реала", возможно, допустивших юридические нарушения при работе над так называемым проектом Суперглиги", - говорится в коммюнике УЕФА.

В нем поясняется, что приостановка связана с тем, что эти три клуба обратились в суды, чтобы выяснить, имеет ли вообще УЕФА право наказывать их за попытку самостоятельно учредить футбольный турнир. Сначала они обратились в суд Мадрида. Затем испанский судья подал запрос в суд ЕС, который пока не сообщил, готов ли он принять к рассмотрению это дело. В итоге судебные власти Швейцарии, где базируется УЕФА, предупредили эту организацию, что на данном этапе принимать меры против трех клубов - преждевременно.

Итальянские спортивные СМИ поясняют, что на практике решение УЕФА означает, что трем клубам пока не грозит исключение из главного европейского футбольного клубного турнира - Лиги чемпионов.

В мае испанский судья Мануэль Руис направил запрос в Суд Европейского союза по поводу действий УЕФА, направленных на борьбу против учреждения нового футбольного турнира - Суперлиги.

В апреле 12 топовых европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Войти в Суперлигу на постоянной основе было предложено еще трем клубам, а общее число команд должно было составить 20.

Однако в итоге все клубы, кроме трех, объявили, что выходят из проекта. Во многом это было связано с негативной реакцией болельщиков, УЕФА, а также многих политиков. Вышедшие из Суперлиги клубы согласились на санкции со стороны УЕФА.

Однако три клуба - мадридский "Реал", "Барселона" и "Ювентус" - заявили, что продолжат работу над проектом, чтобы сделать его более выполнимым. В УЕФА, в свою очередь, грозят принять жесткие меры против этих трех грандов европейского футбола.

Сезон в Суперлиге, которая должна была стать альтернативой проводимой УЕФА Лиги чемпионов, планировалось начать в августе. Все матчи должны были проходить в середине недели, чтобы клубы имели возможность участвовать в национальных чемпионатах, игры в которых, как правило, проходят в уикенды.

Сторонники Суперлиги объясняли, что бизнес-модель европейского футбола сейчас утратила эффективность, и в нынешней ситуации у топ-клубов - все больше финансовых трудностей. Эти трудности стали еще больше во время пандемии COVID-19, лишившей клубы большой части доходов. Поэтому и возникло предложение создать лигу, которая была бы более интересна зрителям и в которой планировалось установить потолок расходов на футболистов.

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Тэги: ЕВРОПА, ФУТБОЛ, ДЕЛО


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