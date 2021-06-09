ЕС на июньском саммите должен определить, чего он хочет от России

Лидеры государств-членов ЕС на следующем саммите обсудят конкретные варианты стратегии в отношении России, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
"Россия создала череду конфликтов на соседнем с ней пространстве и за его пределами, и, столкнувшись с этим, мы чаще реагировали на уже произошедшие события, чем действовали на опережение. Вместо того, чтобы реагировать на то, чего мы не хотим, мы должны сначала решить, чего мы собственно хотим от России", - сказал он, выступая в среду на сессии Европарламента.
Он напомнил, что на прошлом заседании Евросовета 25 мая страны ЕС "единодушно осудили незаконную, провокационную и подрывную деятельность России" и поручили Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю к следующей встрече подготовить доклад об отношениях с восточным соседом.
"И данный доклад будет содержать конкретные варианты или сценарии", - подчеркнул Мишель.
Он заявил, что это должно быть сделано в соответствии с "пятью руководящими принципами" российской политики ЕС, о которых лидеры союза договорились ранее. Это - выполнение Минских договоренностей по Украине, развитие отношений с восточными партнерами, укрепление устойчивости ЕС, выборочное сотрудничество с РФ по вопросам, интересующим ЕС, расширение контактов между людьми и поддержка гражданского общества в России.
Саммит ЕС на уровне глав государств и правительств, где планируется подробно остановиться на теме отношений с РФ, намечен на 24-25 июня.
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