В Анкаре в преддверии встречи Байдена с Эрдоганом заявляют о желании возродить стратегическое сотрудничество

В Турции ожидают положительных результатов грядущей встречи президента Реджепа Эрдогана и президента США Джо Байдена и хотят возродить стратегические отношения с США, заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Мы подходим к встрече президента США Байдена и президента Турции Эрдогана с позитивной повесткой, и мы получаем такие же послания с противоположной стороны", - заявил министр иностранных дел Турции.
По словам Чавушоглу, в Турции видят "стремление США сотрудничать с нами не только в Ливии и Сирии, но и во многих других сферах от Средиземного и Черного моря до Кавказа".
"Турция хочет возродить стратегическое партнерство с США", - добавил он.
Кроме того, он заявил, что в Анкаре ожидают, что Вашингтон гарантирует "продажу ракет "Пэтриот" Турции".
Встреча Байдена и Эрдогана ожидается на полях саммита НАТО в Брюсселе, который запланирован на 14 июня.
ОДКБ держит под особым вниманием ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Джаббаров и Рикер обсудили участие американских компаний в восстановлении Карабаха
ВС Азербайджана и Пакистана планируют совместные оперативные учения
Газпром готовит выпуск "вечных облигаций"
Saudi Aramco размещает три транша исламских облигаций на $6 млрд при спросе более $60 млрд
Транзит газа через Украину должен быть сохранен и после постройки "Северного потока 2" - глава МИД ФРГ
В УЕФА приостановили разбирательство по делу Ювентуса, Реала и Барселоны
Число заражений коронавирусом на курортах Турции снизилось в 10 раз по сравнению с апрелем
Казахстан и ЕС обсуждают возможность взаимного признания документов о вакцинации
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«В каждом из нас есть огромный потенциал; кто-то им пользуется, а кто-то - нет.»: Кенуль Байрамова, менеджер Загатальского Филиала
193 фермера получили в AccessBank микрокредиты, выделенные по линии AKİA
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?