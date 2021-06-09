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Регион 09.06.2021 22:49

В Анкаре в преддверии встречи Байдена с Эрдоганом заявляют о желании возродить стратегическое сотрудничество

В Турции ожидают положительных результатов грядущей встречи президента Реджепа Эрдогана и президента США Джо Байдена и хотят возродить стратегические отношения с США, заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы подходим к встрече президента США Байдена и президента Турции Эрдогана с позитивной повесткой, и мы получаем такие же послания с противоположной стороны", - заявил министр иностранных дел Турции.

По словам Чавушоглу, в Турции видят "стремление США сотрудничать с нами не только в Ливии и Сирии, но и во многих других сферах от Средиземного и Черного моря до Кавказа".

"Турция хочет возродить стратегическое партнерство с США", - добавил он.

Кроме того, он заявил, что в Анкаре ожидают, что Вашингтон гарантирует "продажу ракет "Пэтриот" Турции".

Встреча Байдена и Эрдогана ожидается на полях саммита НАТО в Брюсселе, который запланирован на 14 июня.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ЛИДЕРЫ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]