Мосгорсуд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность

Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании экстремистскими и запрете Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ - включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов), а также так называемых штабов Навального.
"Иск прокуратуры удовлетворён", - говорится в сообщении Мосгорсуда.
Решением суда ликвидированы некоммерческие организации "ФБК" и "ФЗПГ", запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального".
ОДКБ держит под особым вниманием ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Джаббаров и Рикер обсудили участие американских компаний в восстановлении Карабаха
ВС Азербайджана и Пакистана планируют совместные оперативные учения
Газпром готовит выпуск "вечных облигаций"
Saudi Aramco размещает три транша исламских облигаций на $6 млрд при спросе более $60 млрд
Транзит газа через Украину должен быть сохранен и после постройки "Северного потока 2" - глава МИД ФРГ
РФС не обсуждался отказ сборной России от участия в ЕВРО 2020 из-за скандала с игровой формой команды Украины - Дюков
США приобретут 500 млн доз вакцины Pfizer для помощи в вакцинации в 100 странах
В УЕФА приостановили разбирательство по делу Ювентуса, Реала и Барселоны
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«В каждом из нас есть огромный потенциал; кто-то им пользуется, а кто-то - нет.»: Кенуль Байрамова, менеджер Загатальского Филиала
193 фермера получили в AccessBank микрокредиты, выделенные по линии AKİA
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?