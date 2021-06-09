Мосгорсуд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность

Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании экстремистскими и запрете Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ - включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов), а также так называемых штабов Навального.

"Иск прокуратуры удовлетворён", - говорится в сообщении Мосгорсуда.

Решением суда ликвидированы некоммерческие организации "ФБК" и "ФЗПГ", запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального".