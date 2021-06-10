Представитель столичной прокуратуры заявил, что экстремистские организации ФБК (включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов) и так называемые Штабы Навального организовывали несанкционированные акции, которые приводили к массовым беспорядкам с участием несовершеннолетних.

"Данные организации регулярно организовывали проведение несанкционированных массовых публичных мероприятий, которые нередко заканчивались массовыми беспорядками", - сказал журналистам представитель столичной прокуратуры.

Он отметил, что "нередко в эти мероприятия вовлекали несовершеннолетних, что создавало угрозу их жизни".

Ранее в среду Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании экстремистскими и запрете Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ - включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов), а также так называемых штабов Навального. Решение должно быть исполнено немедленно.