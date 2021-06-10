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Регион 10.06.2021 12:28

Экстремистские организации ФБК и "Штабы Навального" организовывали акции, приводившие к массовым беспорядкам с участием несовершеннолетних - представитель прокуратуры

Представитель столичной прокуратуры заявил, что экстремистские организации ФБК (включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов) и так называемые Штабы Навального организовывали несанкционированные акции, которые приводили к массовым беспорядкам с участием несовершеннолетних.

"Данные организации регулярно организовывали проведение несанкционированных массовых публичных мероприятий, которые нередко заканчивались массовыми беспорядками", - сказал журналистам представитель столичной прокуратуры.

Он отметил, что "нередко в эти мероприятия вовлекали несовершеннолетних, что создавало угрозу их жизни".

Ранее в среду Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании экстремистскими и запрете Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ - включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов), а также так называемых штабов Навального. Решение должно быть исполнено немедленно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРОКУРАТУРА, ФБК, АКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]