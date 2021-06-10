Компания TC Energy сообщила о прекращении проекта трубопровода Keystone XL

Канадская компания TC Energy сообщила в среду, что официально отказывается от реализации проекта трубопровода Keystone XL из канадской провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.
"TC Energy Corporation (...) подтвердила сегодня, что после всестороннего рассмотрения всех вариантов и консультаций со своим партнером, правительством Альберты, она прекратила проект трубопровода Keystone XL", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Президент США Джо Байден в день вступления в должность подписал указ, согласно которому прекращается реализация проекта строительства нефтепровода Keystone XL из канадской провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.
Проект строительства был в 2015 году заблокирован президентом Бараком Обамой и восстановлен Дональдом Трампом.
Пашинян обвинил сопредседателей Минской группы в «проазербайджанской позиции»
Доля Карабаха в ненефтяном секторе экономики Азербайджана к 2030г составит до 10%
ОДКБ держит под особым вниманием ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Число заражений COVID-19 в мире превысило 174,4 млн - университет Джонса Хопкинса
Компания JBS USA заплатила хакерам $11 млн после кибератаки
Шесть человек погибли в ДТП со служебным автобусом в Свердловской области - ГУ МВД
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Парламент Казахстана ратифицировал протокол с поправками к договору с РФ об аренде Байконура
В РФ впервые с начала марта число заболевших коронавирусом превысило 11,6 тыс. человек - оперштаб
Экстремистские организации ФБК и "Штабы Навального" организовывали акции, приводившие к массовым беспорядкам с участием несовершеннолетних - представитель прокуратуры
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Бакинская высшая школа нефти объявляет прием документов для получения второго высшего образования
«В каждом из нас есть огромный потенциал; кто-то им пользуется, а кто-то - нет.»: Кенуль Байрамова, менеджер Загатальского Филиала
193 фермера получили в AccessBank микрокредиты, выделенные по линии AKİA
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?