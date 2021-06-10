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ТЭК 10.06.2021 11:43

Компания TC Energy сообщила о прекращении проекта трубопровода Keystone XL

Канадская компания TC Energy сообщила в среду, что официально отказывается от реализации проекта трубопровода Keystone XL из канадской провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.

"TC Energy Corporation (...) подтвердила сегодня, что после всестороннего рассмотрения всех вариантов и консультаций со своим партнером, правительством Альберты, она прекратила проект трубопровода Keystone XL", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Президент США Джо Байден в день вступления в должность подписал указ, согласно которому прекращается реализация проекта строительства нефтепровода Keystone XL из канадской провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.

Проект строительства был в 2015 году заблокирован президентом Бараком Обамой и восстановлен Дональдом Трампом.

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Тэги: США, КАНАДА, ТРУБОПРОВОД, ПРЕКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]