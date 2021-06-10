Компания TC Energy сообщила о прекращении проекта трубопровода Keystone XL

Канадская компания TC Energy сообщила в среду, что официально отказывается от реализации проекта трубопровода Keystone XL из канадской провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.

"TC Energy Corporation (...) подтвердила сегодня, что после всестороннего рассмотрения всех вариантов и консультаций со своим партнером, правительством Альберты, она прекратила проект трубопровода Keystone XL", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Президент США Джо Байден в день вступления в должность подписал указ, согласно которому прекращается реализация проекта строительства нефтепровода Keystone XL из канадской провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.

Проект строительства был в 2015 году заблокирован президентом Бараком Обамой и восстановлен Дональдом Трампом.