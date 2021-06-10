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Дальнее зарубежье 10.06.2021 11:56

Министры торговли Китая и США договорились сотрудничать в деле преодоления разногласий - Минкоммерции КНР

Министры торговли Китая и США Ван Вэньтао и Джина Раймондо считают важным диалог между двумя странами по вопросам торгово-экономического сотрудничества и высказались за преодоления разногласий в этой области, сообщило в четверг министерства коммерции Китая.

В ходе состоявшейся телефонной беседы "обе стороны заявили, что диалог и обмен между Китаем и Соединенными Штатами в области бизнеса очень важны, договорились содействовать здоровому развитию прагматичного сотрудничества в области торговли и инвестиций и должным образом урегулировать разногласия", говорится в сообщении на сайте ведомства.

В нем отмечается, что целью беседы было "откровенно и по-деловому обменяться мнениями по соответствующим вопросам и взаимным озабоченностям в области торговли между Китаем и Соединенными Штатами".

Министры договорились о продолжении "рабочего общения", сообщает Минкоммерции КНР.

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Тэги: КИТАЙ, США, ТОРГОВЛЯ, РАЗНОГЛАСИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]