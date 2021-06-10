Министры торговли Китая и США договорились сотрудничать в деле преодоления разногласий - Минкоммерции КНР

Министры торговли Китая и США Ван Вэньтао и Джина Раймондо считают важным диалог между двумя странами по вопросам торгово-экономического сотрудничества и высказались за преодоления разногласий в этой области, сообщило в четверг министерства коммерции Китая.

В ходе состоявшейся телефонной беседы "обе стороны заявили, что диалог и обмен между Китаем и Соединенными Штатами в области бизнеса очень важны, договорились содействовать здоровому развитию прагматичного сотрудничества в области торговли и инвестиций и должным образом урегулировать разногласия", говорится в сообщении на сайте ведомства.

В нем отмечается, что целью беседы было "откровенно и по-деловому обменяться мнениями по соответствующим вопросам и взаимным озабоченностям в области торговли между Китаем и Соединенными Штатами".

Министры договорились о продолжении "рабочего общения", сообщает Минкоммерции КНР.