ИВ Баку направит около 13,5 млн манатов на ремонт жилфонда в столице

ООО «Baki sheher esasli tikinti ve temir» (структура Исполнительной власти Баку) направит около 13,5 млн манатов на ремонт зданий государственного жилищного фонда в Баку.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, c ЗАО «Star Construktion-12» подписан соответствующий контракт.

Сумма контракта - 13 млн 470,942 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков