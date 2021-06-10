ИВ Баку направит около 13,5 млн манатов на ремонт жилфонда в столице

ООО «Baki sheher esasli tikinti ve temir» (структура Исполнительной власти Баку) направит около 13,5 млн манатов на ремонт зданий государственного жилищного фонда в Баку.
Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, c ЗАО «Star Construktion-12» подписан соответствующий контракт.
Сумма контракта - 13 млн 470,942 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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