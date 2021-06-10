Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.0235 GBR   2.3984 TRY   0.1979

Цена на нефть

09.06 $/bbl   WTI 69.96 -0.09 Brent 72.22 0.00

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 10.06.2021 12:17

Доля Карабаха в ненефтяном секторе экономики Азербайджана к 2030г составит до 10%

Доля Карабаха к 2030 году может составить 5-10% от уровня ненефтяной экономики Азербайджана, считает глава Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы.

«Хотя основная нагрузка по обеспечению безопасности в Карабахе, включая разминирование и инфраструктуру, ложится на государственный бюджет, международные партнеры по развитию, частный сектор и инвестиции диаспоры могут иметь решающее значение для восстановления экономики. Также к 2030 году в Карабахе может быть сконцентрировано 5-10% ненефтяного ВВП Азербайджана», - сказал Гасымлы, слова которого приводит Центр.

Он отметил, что экономика Карабаха будет развиваться на основе государственно-частного партнерства в шести основных областях – агробизнес, продовольственная промышленность, горнорудная промышленность, зеленая энергетика, транспорт и логистика, а также туризм.

«По оценкам, в среднесрочной перспективе карабахский регион внесет 10,4% в сельское хозяйство Азербайджана. В Карабахе планируется развивать горнодобывающую промышленность за счет резервов по 167 минеральным ресурсам. В частности, у Кельбаджара есть большие возможности стать центром горнодобывающей промышленности в регионе, благодаря месторождению Сеюдлю. Вклад Карабахского региона на горнодобывающую промышленность Азербайжана может составить 5,3%, а в перерабатывающую промышленность - 4,3%», - подчеркнул Гасымлы.

Глава Центра подчеркнул, что, будучи транспортно-логистическим центром, Джабраильский район расположен на коммуникациях между Турцией и Ираном, а также другими регионами Карабаха.

«Влияние Карабахского региона на транспортные услуги в Азербайджане оценивается в 4,9%. Шуша станет основным двигателем туризма не только в Карабахе, но и в Азербайджане в целом, а в ближайшие годы станет культурным центром исламского и тюркского мира, а город Агдам может стать центром легкой промышленности и обслуживания в регионе», - добавил он.

По мнению Гасымлы, потенциал в 0,5 ГВт ветреной, 0,7 ГВт гидро- и 4 ГВт солнечной энергии в Карабахском регионе прокладывает путь к превращению региона в зону «зеленой энергии».

«ГЭС Худаферин, Гыз галасы, Суговушан, а также малые гидроэлектростанции в Кельбаджаре и Лачине способны удовлетворить первичные потребности карабахского региона в энергии. Намерение BP инвестировать в «зеленую» энергетику в Карабахе является дополнительным стимулом для инвестиций не только в альтернативную энергетику, но и в карабахский регион в целом», - отметил Гасымлы.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, ЭКОНОМИКА, ВЛИЯНИЕ


Похожие новости


Более 25% граждан Азербайджана предлагают создать специальные экономические зоны в Карабахе Азербайджан готовит концепцию возвращения в Карабах, планирует привлекать частные и иностранные инвестиции на восстановление – Джаббаров

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]