Доля Карабаха в ненефтяном секторе экономики Азербайджана к 2030г составит до 10%

Доля Карабаха к 2030 году может составить 5-10% от уровня ненефтяной экономики Азербайджана, считает глава Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы.
«Хотя основная нагрузка по обеспечению безопасности в Карабахе, включая разминирование и инфраструктуру, ложится на государственный бюджет, международные партнеры по развитию, частный сектор и инвестиции диаспоры могут иметь решающее значение для восстановления экономики. Также к 2030 году в Карабахе может быть сконцентрировано 5-10% ненефтяного ВВП Азербайджана», - сказал Гасымлы, слова которого приводит Центр.
Он отметил, что экономика Карабаха будет развиваться на основе государственно-частного партнерства в шести основных областях – агробизнес, продовольственная промышленность, горнорудная промышленность, зеленая энергетика, транспорт и логистика, а также туризм.
«По оценкам, в среднесрочной перспективе карабахский регион внесет 10,4% в сельское хозяйство Азербайджана. В Карабахе планируется развивать горнодобывающую промышленность за счет резервов по 167 минеральным ресурсам. В частности, у Кельбаджара есть большие возможности стать центром горнодобывающей промышленности в регионе, благодаря месторождению Сеюдлю. Вклад Карабахского региона на горнодобывающую промышленность Азербайжана может составить 5,3%, а в перерабатывающую промышленность - 4,3%», - подчеркнул Гасымлы.
Глава Центра подчеркнул, что, будучи транспортно-логистическим центром, Джабраильский район расположен на коммуникациях между Турцией и Ираном, а также другими регионами Карабаха.
«Влияние Карабахского региона на транспортные услуги в Азербайджане оценивается в 4,9%. Шуша станет основным двигателем туризма не только в Карабахе, но и в Азербайджане в целом, а в ближайшие годы станет культурным центром исламского и тюркского мира, а город Агдам может стать центром легкой промышленности и обслуживания в регионе», - добавил он.
По мнению Гасымлы, потенциал в 0,5 ГВт ветреной, 0,7 ГВт гидро- и 4 ГВт солнечной энергии в Карабахском регионе прокладывает путь к превращению региона в зону «зеленой энергии».
«ГЭС Худаферин, Гыз галасы, Суговушан, а также малые гидроэлектростанции в Кельбаджаре и Лачине способны удовлетворить первичные потребности карабахского региона в энергии. Намерение BP инвестировать в «зеленую» энергетику в Карабахе является дополнительным стимулом для инвестиций не только в альтернативную энергетику, но и в карабахский регион в целом», - отметил Гасымлы.
А. Мамедов
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