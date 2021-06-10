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Макроэкономика 10.06.2021 12:28

Среднегодовая инфляция в Азербайджане ускорилась до 4,2%

В Азербайджане в мае 2021 года зафиксирована нулевая инфляция против инфляции в апреле 2021 года на уровне 0,3%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

«Инфляция в Азербайджане в мае 2021 года была нулевой. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак в мае снизились на 0,6%, на непродовольственные товары - выросли на 0,6%, услуги подорожали на 0,5%», - отметили в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец мая 2021 года составила 4,2% (на конец апреля 2021 года – 4%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец мая составила 4,8%, по непродовольственным товарам – 3,8%, услугам – 3,4%.

Согласно прогнозам Минэкономики, среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2021 года составит 3% против 2,8% в 2020 году.

Н.Аббасова

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Тэги: ИНФЛЯЦИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]