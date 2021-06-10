В РФ впервые с начала марта число заболевших коронавирусом превысило 11,6 тыс. человек - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил в РФ 11 тыс. 699 случаев, это максимум с начала марта, умерли за сутки 383 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 11 тыс. 699 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 832 (15,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Впервые с начала марта суточный прирост новых заболевших в России сразу превысил 11,6 тыс. случаев, до этого аналогичные значения фиксировались в конце февраля - начале марта: 6 марта было выявлено 11 тыс. 022 заболевших, после этого наблюдалась относительная стабильность значений, в связи с чем эпидемиологи заявляли, что РФ находится в стадии стабилизации и снижения.

За минувшие сутки после перенесенного коронавируса выздоровели 10 тыс. 096 человек, умерли от болезни 383 пациента.

В Москве в четверг выявлены максимальные с 15 января 5 тыс. 245 новых случаев COVID-19, это самые высокие показатели по РФ, 63 скончавшихся и 2 тыс. 671 выздоровевших.

Наименьший прирост за сутки зафиксирован в Еврейской АО - шесть случаев, в Ненецком АО - три, в Чукотском АО - один.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 167 тыс. 949 случаев коронавирусной инфекции, 125 тыс. 278 умерших и 4 млн 771 тыс. 995 выписанных (10 тыс. 096 выписаны за последние сутки).