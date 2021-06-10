Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.0235 GBR   2.3984 TRY   0.1979

Цена на нефть

09.06 $/bbl   WTI 69.96 -0.09 Brent 72.22 0.00

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 10.06.2021 12:34

Рост ВВП Азербайджана в январе-мае составил 0,8%, ненефтяной сектор вырос на 4,5%

Рост ВВП Азербайджана в январе-мае 2021 года составил 0,8%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Годовой рост ВВП Азербайджана зафиксирован впервые за последние 12 месяцев.

Спад в нефтяном секторе в январе-мае составил 6,7%, в ненефтяном секторе рост составил 4,5%.

По данным статистики, номинальный объем ВВП Азербайджана в январе-мае 2021 года составил 31 млрд 532,5 млн манатов.

В структуре ВВП на долю промышленности пришлось 41,2%, торговли и ремонта транспортных средств – 10,4%, на транспорт и складское хозяйство – 7,5%, строительство – 5,3%, сельское и лесное хозяйства, рыбоводство – 4,2%, на сектор информации и связи – 1,9%, на сферу размещения туристов и бытовых услуг -1%, на прочие сектора – 18,8%, чистые налоги на импорт и на товары – 9,7%.

ВВП на душу населения в январе-мае составил 3 тыс. 150,6 манат.

Министерство экономики Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,4%.

Спад ВВП Азербайджана в 2020 году в связи ограничениями из-за COVID-19 и снижением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ составил 4,3%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВВП, ДИНАМИКА


Похожие новости


Рост ВВП Азербайджана в январе составил 2,4% Нефтяной ВВП Азербайджана в 2019 году вырос на 0,4% Рост ВВП Азербайджана за 11 месяцев составил 2,1% Рост ВВП Азербайджана за 10 месяцев замедлился до 2,1% Темпы роста ВВП Гонконга в III квартале не оправдали ожиданий, прогноз на 2012 год понижен

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]