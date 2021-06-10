Рост ВВП Азербайджана в январе-мае составил 0,8%, ненефтяной сектор вырос на 4,5%

Рост ВВП Азербайджана в январе-мае 2021 года составил 0,8%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Годовой рост ВВП Азербайджана зафиксирован впервые за последние 12 месяцев.

Спад в нефтяном секторе в январе-мае составил 6,7%, в ненефтяном секторе рост составил 4,5%.

По данным статистики, номинальный объем ВВП Азербайджана в январе-мае 2021 года составил 31 млрд 532,5 млн манатов.

В структуре ВВП на долю промышленности пришлось 41,2%, торговли и ремонта транспортных средств – 10,4%, на транспорт и складское хозяйство – 7,5%, строительство – 5,3%, сельское и лесное хозяйства, рыбоводство – 4,2%, на сектор информации и связи – 1,9%, на сферу размещения туристов и бытовых услуг -1%, на прочие сектора – 18,8%, чистые налоги на импорт и на товары – 9,7%.

ВВП на душу населения в январе-мае составил 3 тыс. 150,6 манат.

Министерство экономики Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,4%.

Спад ВВП Азербайджана в 2020 году в связи ограничениями из-за COVID-19 и снижением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ составил 4,3%.

А.Мамедов