Профицит счета текущих операций Азербайджана в I квартале составил 5,6% ВВП

Профицит счета текущих операции платежного баланса Азербайджана по итогам первого квартала 2021 года составил 5,6% ВВП, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.
«По предварительным оценкам, в первом квартале 2021 года сальдо текущего счета имело профицит в размере 5,6% ВВП», - отметили в ЦБА.
Как сообщалось ранее, по итогам первого квартала 2021 года ВВП Азербайджана составил 18,9 млрд манатов ($11,1 млрд). В этом случае профицит счета текущих операций превышает $620 млн.
Регулятор подчеркивает, что начиная с февраля текущего года спрос на валютных аукционах, а также в наличном и безналичном сегментах валютного рынка существенно снижается.
«На 18 из 19 валютных аукционов, проведенных во втором квартале текущего года, спрос был ниже предложения. В настоящее время нереализованные активы Государственного нефтяного фонда на аукционах составляют $364 млн», - сообщили в ЦБА.
ЦБА отмечает, что возникающие тенденции обусловлены ускорением восстановления мировой экономики в результате ослабления карантинных ограничений на фоне успешных программ вакцинации от COVID-19, восстановлением цен на нефть на мировых энергетических рынках, ростом ненефтяного экспорта, значительными улучшениями ожиданий и контрциклической макроэкономической политики.
«Наличие вышеупомянутых внутренних и внешних факторов показывает, что стабильность обменного курса маната обусловлена фундаментальными факторами, и предполагает сохранение баланса на валютном рынке в будущем», - сообщили в ЦБА.
По оценкам ЦБА, при сохранении текущих цен на нефть, счет текущих операций по итогам 2021 года будет профицитным.
Как сообщалось ранее, дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 2020 год составил $227,6 млн или 0,5% ВВП против профицита в $4 млрд 364,9 млн за 2019 год.
Средняя цена на нефть в 2020 году составила $41 за баррель против $64 годом ранее.
А. Мамедов
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