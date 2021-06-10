Промпроизводство в Азербайджане в январе-мае сократилось на 2,2%

Объем промышленного производства в Азербайджане в январе-мае 2021 года составил 18,8 млрд манатов, что на 2,2% меньше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
По данным Госкомстата, такой спад связан со снижением объема производства в нефтяном секторе на 5,2%. Рост производства промышленной продукции в ненефтяном секторе в январе-мае 2021 года составил 16,2%.
За январь-май 2021 года 62,5% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 31,2% - перерабатывающую, 5,5% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,8% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.
В структуре перерабатывающей промышленности за отчетный период рост зафиксирован в производстве фармакологической продукции (+4,4 раза), кожи, кожаных изделий и обуви (+2,9 раза), компьютеров, электронной и оптической продукции (+2,5 раза), в производстве машин и оборудования (+98,5%), в установке и ремонте машин и оборудования (+96,3%), табачной продукции (+86,3%), электрооборудования (+81,5%), продукции текстильной промышленности (+43%), бумаги и картона (+41%), производстве строительных материалов (+29,4%), резиновых и пластмассовых изделий (+24,6%), производстве одежды (+20,5%), продукции пищевой промышленности (+7,7%), продукции деревообработки и изделий из дерева (+5,3%), металлургической промышленности (+4,7%), нефтепродуктов (+3%).
Спад в январе-мае 2021 года имел место в производстве химпродукции (-9,8%), напитков (-9,9%), готовой металлической продукции (-4,7%), мебели (-28,9%), полиграфической продукции (-63,5%), автомобилей, прицепов, полуприцепов (-47,7%), прочих транспортных средств (-70,9%).
В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара увеличение объемов производства по итогам января-мая 2021 года составило 0,1%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 7,6%.
Промпроизводство в Азербайджане в 2020 году сократилось на 5% на фоне ограничений из-за COVID-19 и сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.
Б.Рустамбеков
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