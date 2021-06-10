Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.0235 GBR   2.3984 TRY   0.1979

Цена на нефть

09.06 $/bbl   WTI 69.96 -0.09 Brent 72.22 0.00

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 10.06.2021 12:57

Промпроизводство в Азербайджане в январе-мае сократилось на 2,2%

Объем промышленного производства в Азербайджане в январе-мае 2021 года составил 18,8 млрд манатов, что на 2,2% меньше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По данным Госкомстата, такой спад связан со снижением объема производства в нефтяном секторе на 5,2%. Рост производства промышленной продукции в ненефтяном секторе в январе-мае 2021 года составил 16,2%.

За январь-май 2021 года 62,5% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 31,2% - перерабатывающую, 5,5% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,8% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В структуре перерабатывающей промышленности за отчетный период рост зафиксирован в производстве фармакологической продукции (+4,4 раза), кожи, кожаных изделий и обуви (+2,9 раза), компьютеров, электронной и оптической продукции (+2,5 раза), в производстве машин и оборудования (+98,5%), в установке и ремонте машин и оборудования (+96,3%), табачной продукции (+86,3%), электрооборудования (+81,5%), продукции текстильной промышленности (+43%), бумаги и картона (+41%), производстве строительных материалов (+29,4%), резиновых и пластмассовых изделий (+24,6%), производстве одежды (+20,5%), продукции пищевой промышленности (+7,7%), продукции деревообработки и изделий из дерева (+5,3%), металлургической промышленности (+4,7%), нефтепродуктов (+3%).

Спад в январе-мае 2021 года имел место в производстве химпродукции (-9,8%), напитков (-9,9%), готовой металлической продукции (-4,7%), мебели (-28,9%), полиграфической продукции (-63,5%), автомобилей, прицепов, полуприцепов (-47,7%), прочих транспортных средств (-70,9%).

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара увеличение объемов производства по итогам января-мая 2021 года составило 0,1%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 7,6%.

Промпроизводство в Азербайджане в 2020 году сократилось на 5% на фоне ограничений из-за COVID-19 и сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРОМПРОИЗВОДСТВО, ПОКАЗАТЕЛИ


Похожие новости


Промпроизводство в Азербайджане в январе-апреле сократилось на 3,8% Промпроизводство в Азербайджане в I квартале сократилось на 3,6% В Азербайджане за январь-ноябрь 2020г промпроизводство сократилось почти на 5% Азербайджан в январе-июле увеличил промпроизводство на 2,2%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]