Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.0235 GBR   2.3984 TRY   0.1979

Цена на нефть

09.06 $/bbl   WTI 69.96 -0.09 Brent 72.22 0.00

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.06.2021 17:19

Глава МИД Италии заявил о поддержке Нормандского формата

Италия продолжает поддерживать Нормандский формат и Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) под эгидой ОБСЕ для того, чтобы достичь мирного и стабильного разрешения конфликта на востоке Украины, заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

"Мы считаем, что обе задействованные стороны должны в дальнейшем прилагать как можно больших усилий для того, чтобы дать большей эффективности Минским договоренностям, в переговорном формате, всем, что с этим связано. Мы также продолжаем поддерживать Нормандский формат и ТКГ под эгидой ОБСЕ для того, чтобы достичь мирного и стабильного разрешения", - сказал он на брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в четверг.

Ди Майо заверил, что Италия поддерживает территориальную целостность Украины, поддерживает введенные против РФ санкции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]