Глава МИД Италии заявил о поддержке Нормандского формата

Италия продолжает поддерживать Нормандский формат и Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) под эгидой ОБСЕ для того, чтобы достичь мирного и стабильного разрешения конфликта на востоке Украины, заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

"Мы считаем, что обе задействованные стороны должны в дальнейшем прилагать как можно больших усилий для того, чтобы дать большей эффективности Минским договоренностям, в переговорном формате, всем, что с этим связано. Мы также продолжаем поддерживать Нормандский формат и ТКГ под эгидой ОБСЕ для того, чтобы достичь мирного и стабильного разрешения", - сказал он на брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в четверг.

Ди Майо заверил, что Италия поддерживает территориальную целостность Украины, поддерживает введенные против РФ санкции.